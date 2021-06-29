Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Atkinson'ı öldüren polis 8 yıl hapse mahkum edildi

29 Haziran 2021 Salı, 16:44

SkySports'un haberine göre, Batı Mercia Polis Memuru Benjamin Monk, eski futbolcu Dalian Atkinson'ı öldürmekten Birmingham Kraliyet Mahkemesi'nde sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere’nin Birmingham kentinde görülen davada Monk, Atkinson’ı şok cihazıyla vurup bilinci açıkken iki kez kafasına vurmakla suçlanıyordu. Monk’un Atkinson’a çok sert şekilde müdahale ettiği ve ayakkabılarında kan tespit edildiği belirtildi.

Atkinson’ın ailesi yaptığı açıklamada şunları söylemişti, “Dalian’ın nasıl öldüğü hakkında gerçekleri tüm ülkenin bilmesi bizi rahatlattı. Ölümüne ilişkin konuşmak zor olsa da bu davayı takip etmek çok daha zordu. Öldüğü gece Dalian savunmasızde ve hastaydı. Jüri üyelerine çalışmaları için teşekkür ederiz."