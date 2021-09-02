Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı
Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı.
Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un cenazesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı.
Şensoy'un cenazesini eski eşi Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal teslim aldı.
Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
Şensoy'un cenazesi, bugün saat 13:00'te Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek, törenin ardından; Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecek.
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