Fernando Muslera'nın eldivenini Galatasaray taraftarı seçiyor

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sezonun son antrenmanında giyeceği eldiven, taraftarların internette kullanacağı oylarla seçilecek.

AA
07 Mayıs 2021 Cuma, 19:04
Fernando Muslera'nın eldivenini Galatasaray taraftarı seçiyor
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın, sezonun son antrenmanında giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek.

Sarı-kırmızılı kulübün iş ortağı Socios.com üzerinden açılan oylama sonucuna göre Muslera, taraftarın seçtiği eldivenle sezonun son antrenmanına çıkarken, oylamaya katılanlar arasından seçilecek bir taraftara da sezon hatırası olarak imzalı eldivenini hediye edecek.

Socios.com üzerinden açılan oylamada $GAL Fan Token sahibi taraftarlar, Uruguaylı kalecinin sezonun son antrenmanında giyeceği eldivenin rengine karar verecek. Fan Token sahibi olan taraftarlar, Galatasaray’ı seçtikten sonra oylama bölümüne giderek, oylarını verebilecekler.






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