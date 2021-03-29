Fethiye, 'Antik Pedal' ile bisiklet turizmine hazırlanıyor

29 Mart 2021 Pazartesi, 17:37

AB ülkelerinde, yılda 44 Milyar Avro kazandıran, 650 bin kişiye iş imkanı sağlayan bisiklet turizmi için hazırlanan Fethiye Belediyesi proje yararlanıcısı olarak, proje ortağı Seydikemer Belediyesi ile birlikte GEKA’ya başvuruda bulunmuştu. Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ortak projesi ‘antik pedal’ Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 1 milyon 294 bin TL destek almaya hak kazandı. Antik Pedal projesinin tüm ilgili kurumları Fethiye Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelerek, Kent Konseyi Başkanı Gül Bahar Edik Kayhan tarafınca yapılan sunuma katıldı. Proje, Nisan ayı içerisinde başlayacak.

KARACA: TÜM TABULARI YIKTIK?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca projeye ilişkin, “Bu projeyi yakından takip ediyorum. Projede iki ilçenin kaymakamının ve belediye başkanının yan yana oturması çok önemlidir. Bazı tabuları yıktık. Birlikte bölgemize yapılabilecek hizmetin bir örneğidir bu proje. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Daha önce de böyle toplantılarımız olmuştu. Bundan sonra da birlik içinde çalışmalarımız devam edecek. Hep birlikte olduktan sonra başarıya ulaşıyoruz” dedi.