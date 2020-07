Fethiye’ye verilen sözler yerine getiriliyor

31 Temmuz 2020 Cuma, 09:20

Muğla Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gu¨ru¨n ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, iki tesisi gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Karaca, “100 Yaş Evi, Sende Gel Down Kafe vaatlerimiz de vardı. Eşgu¨du¨mle çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sosyal sorumluluk projeleriyle ne kadar önemli işlerin yapıldığını göru¨yoruz. Bu¨yu¨kşehir belediyesi ile birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Geçenlerde Ovacık-Hisarönu¨nde çok bu¨yu¨k altyapı yatırımlarına başladık. Bu¨yu¨kşehrimizin arıtma ile ilgili ciddi yatırımları var. İki kardeş belediye olarak farkındalığımızı Fethiye halkına sunacağız” dedi.

Muğla Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gu¨ru¨n, “Fethiye ilçesinde şehrimizin en gu¨zel kafesini hayata geçiriyoruz. Down sendromlu olan hastalarımız için sosyalleşme imkânı sağlayacak. Bu özel çocuklar kendi kendilerine yetebiliyor, u¨retebiliyor ve kazanabiliyor. Down sendromlu çocuklara sahip olan ailelerin en bu¨yu¨k sorunu, benden sonra bu çocuk ne olur? Down kafe çocuklarımız ve aynı zamanda aileleri için. Burada evlatlarımız daha fazla insanla karşılaşacak, onlarla sohbet edecek ve dostluklar kuracak” diye konuştu.