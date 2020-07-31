Fethiye’ye verilen sözler yerine getiriliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesinde engelli vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılmaları ve iş hayatında aktif olmalarını sağlayacak Sende Gel Down Kafe ve yaşlarının en olgun çağındaki vatandaşlar için 100 Yaş Evi projelerini hayata geçiriyor.
Muğla Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gu¨ru¨n ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, iki tesisi gezerek çalışmaları yerinde inceledi.
Belediye Başkanı Karaca, “100 Yaş Evi, Sende Gel Down Kafe vaatlerimiz de vardı. Eşgu¨du¨mle çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sosyal sorumluluk projeleriyle ne kadar önemli işlerin yapıldığını göru¨yoruz. Bu¨yu¨kşehir belediyesi ile birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Geçenlerde Ovacık-Hisarönu¨nde çok bu¨yu¨k altyapı yatırımlarına başladık. Bu¨yu¨kşehrimizin arıtma ile ilgili ciddi yatırımları var. İki kardeş belediye olarak farkındalığımızı Fethiye halkına sunacağız” dedi.
Muğla Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gu¨ru¨n, “Fethiye ilçesinde şehrimizin en gu¨zel kafesini hayata geçiriyoruz. Down sendromlu olan hastalarımız için sosyalleşme imkânı sağlayacak. Bu özel çocuklar kendi kendilerine yetebiliyor, u¨retebiliyor ve kazanabiliyor. Down sendromlu çocuklara sahip olan ailelerin en bu¨yu¨k sorunu, benden sonra bu çocuk ne olur? Down kafe çocuklarımız ve aynı zamanda aileleri için. Burada evlatlarımız daha fazla insanla karşılaşacak, onlarla sohbet edecek ve dostluklar kuracak” diye konuştu.
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