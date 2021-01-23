FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4'ü tutuklandı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 08:45

Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 muvazzaf askerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



