FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4'ü tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 muvazzaf askerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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