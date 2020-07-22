FETÖ'cülere af isteyen TTK Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti
15 Temmuz sözleri nedeniyle tepki çeken Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti.
Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili söylediği “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” açıklaması nedeniyle tepki çeken Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı görevinden istifa etti.
Yaramış, tartışma yaratan sözlerinin ardından “Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Şu an görevimin başındayım ama Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim” demişti.
TTK'DEN AÇIKLAMA
Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan açıklamada "14 Temmuz 2020 tarihinde “15 Temmuz’u Anlamak” konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir" denildi.
ENSAR'DAN ATANMIŞTI
24 Nisan'da Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atanan Yaramış Ensar Vakfı Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olmasıyla gündeme gelmişti.
Video Haberler
- Yılanların aşk dansı böyle görüntülendi
- Bülent Ecevit'in camideki tarihi görüntüleri
- Dev balina için 36 saatlik mücadele kamerada
- 'WhatsApp'tan haberleşiyorlar! Skandal görüntüler
- Antalya'da orman yangını
- Kamyon iki aracı biçip binanın duvarına vurdu
- İstanbul'da çocuğa taciz iddiasına linç girişimi
- Dünya’ya gittikçe yaklaşmakta! Bursa'dan görüntülendi
- Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'e: Haddini aşıp da...
- Şevval Sam ve Kalben'den Pınar Gültekin tepkisi