FETÖ'cülere af isteyen TTK Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:00

Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili söylediği “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” açıklaması nedeniyle tepki çeken Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı görevinden istifa etti.

Yaramış, tartışma yaratan sözlerinin ardından “Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Şu an görevimin başındayım ama Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim” demişti.

TTK'DEN AÇIKLAMA

Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan açıklamada "14 Temmuz 2020 tarihinde “15 Temmuz’u Anlamak” konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir" denildi.

ENSAR'DAN ATANMIŞTI

24 Nisan'da Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atanan Yaramış Ensar Vakfı Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olmasıyla gündeme gelmişti.