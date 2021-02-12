Ankara'da operasyon: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1’i 1. sınıf, 2’si 3. sınıf emniyet müdürü, 2’si emniyet amiri, 3’ü komiser, 5’i komiser yardımcısı, 12’si polis memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İHA
12 Şubat 2021 Cuma, 08:53
Ankara'da operasyon: 25 gözaltı kararı
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