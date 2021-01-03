FETÖ’nün saldırdığı TÜRKSAT hakkında proje 4 yıldır gerçekleştirilmedi!
15 Temmuz hain darbe girişiminde yayınların kesilmesi amacıyla Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT yerleşkesine saldırı yapılmıştı. Saldırıda bina hasar görürken yeni bir istasyon kurulması hakkında proje hayata geçirilmedi.
15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'ne gerçekleştirilen hain saldırı gibi olağanüstü hallerde ya da doğal afetlerde coğrafi yedeklik sağlamak üzere, TÜRKSAT'a ait yüksek güvenlikli bir yedek uydu yer kontrol istasyonu yapılması projesi, 4 yıldır hayata geçirilemedi.
Sözcü Gazetesi'nden Başak Kaya'nın haberine göre; Sayıştay'ın TÜRKSAT raporunda, Uydu Yer Kontrol İstasyonunun yedeklenmemesi eleştirildi ve “TÜRKSAT için, uydu filosu ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve büyüklükte yeni bina yapılması gerekmektedir” denildi.
Raporda yedek uydu yer kontrol istasyonunun yerinin değiştirilip, Ankara içerisinde güvenliği arttırılmış bir başka lokasyonda yapılması için yer tespiti çalışmasında bulunulduğu vurgulandı.
Raporda ayrıca, TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 15 yıl önce hizmete alınan veri merkezinin kapasitesinin yüzde 80'i aşan oranda dolduğu kaydedildi. Raporda, “Kurumlardan gelen yüksek kapasiteli taleplerin karşılanmasında yetersiz kalmaya başlamıştır” denildi.
HAİNLER MÜEBBET CEZASI ALDI
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa Anayasa'yı ihlalden verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 2019 yılında onadı. Kararda, TÜRKSAT'ın bombalanacağını bilen asker sanıkların olay yerinden uzaklaşmak istedikleri de belirtilmişti.
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