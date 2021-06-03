Fetullah Gülen'in avukatına hapis cezası

Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA
03 Haziran 2021 Perşembe, 16:23
Fetullah Gülen'in avukatına hapis cezası
Abone Ol google-news

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler