Fetullah Gülen'in avukatına hapis cezası
Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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