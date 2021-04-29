FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

1-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nın kura çekimi Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 15:23
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
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A Grubunda mücadele edecek millilerimiz turnuvada Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika, Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimizin de yer aldığı A grubu maçlarına Gürcistan ev sahipliği yapacak.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Türkiye, Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Litvanya, Fransa, Slovenya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: İtalya, Estonya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Büyük Britanya

D Grubu: Çekya, Polonya, Sırbistan, Finlandiya, İsrail, Hollanda


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