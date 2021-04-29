FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
1-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nın kura çekimi Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşti.
A Grubunda mücadele edecek millilerimiz turnuvada Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika, Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Millilerimizin de yer aldığı A grubu maçlarına Gürcistan ev sahipliği yapacak.
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde:
A Grubu: Türkiye, Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika, Bulgaristan
B Grubu: Almanya, Litvanya, Fransa, Slovenya, Macaristan, Bosna Hersek
C Grubu: İtalya, Estonya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Büyük Britanya
D Grubu: Çekya, Polonya, Sırbistan, Finlandiya, İsrail, Hollanda
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