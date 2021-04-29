Süper Lig'de son üç hafta maçlarının programı açıklandı
TFF, Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftaların programını açıkladı. 40. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs günü 20:30'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 40., 41. ve son hafta olan 42. haftanın programını açıkladı. Yapılan açıklamada, son üç hafta müsabakalarının aynı gün ve saatte oynanacağı vurgulandı.
Açıklanan program şöyle:
TFF, ayrıca profesyonel liglerde 2021-22 sezonunun başlangıç tarihini de belirledi. Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."
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