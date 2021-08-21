FIFA, Afganistan'daki futbolcular için devrede

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:05

Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara geldiğini açıklaması, Asya ülkesinde kaosa neden oldu. Kabil havaalanında yaşanan olaylar ve korkunç görüntüler sonrası futbol camiası sporcular için devreye girdi.

FIFPRO(Dünya Futbolcular Birliği), futbolcuların ülkelerini mümkün olduğunca çabuk terk etmelerine yardımcı olacak planı devreye soktu.

AP'nin haberine göre, FIFA da bu yönde çalışmalar yapıyor. Futbolun en büyük organları, risk altındaki sporcular için bir tahliye planı oluşturmak için hükümetle bağlantı kurdu.

FIFA, AFGAN FEDERASYONU İLE TEMAS HALİNDE

Ülkede yaşananları "endişe verici" olarak nitelendiren FIFA, Afgan Futbol Federasyonu ile temas halinde olduğunu ve oyunculardan sürekli bilgi alındığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Kabil havaalanındaki olaylı tahliye sırasında 19 yaşındaki bir futbolcu hayatını kaybetti. Zaki Anwari, ülkesini terk etmeye çalışırken ABD askeri uçağından düşerek yaşamını yitirmişti.