İtalyan gazeteci açıkladı: Antalyaspor ve Sivasspor, Davide Santon için harekete geçti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Sivasspor'un, Roma'da istenmeyen Davide Santon için girişimlere başladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:14
İtalyan gazeteci açıkladı: Antalyaspor ve Sivasspor, Davide Santon için harekete geçti
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Roma'da Mourinho tarafından düşünülmeyen Davide Santon için, Süper Lig'den talip olduğu iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Sivasspor, Roma'dan İtalyan yıldız Davide Santon transfer etmek için girişimlere başladı.

30 yaşındaki sağ bek, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon planları arasında yer almıyor. 

İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre, Antalyaspor İtalyan oyuncu Davide Santon'a teklif yaptı. Davide Santon, Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.

Davide Santon, geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.


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