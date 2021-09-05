FIFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, Rusya ile Malta arasında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası Elemeleri müsabakasını yönetecek.

DHA
05 Eylül 2021 Pazar, 15:06
FIFA'dan Ali Palabıyık'a görev
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FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Rusya ile Malta arasında 7 Eylül Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri H grubu müsabakasını yönetecek.

Rusya'nın Moskova şehrindeki Spartak Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.


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