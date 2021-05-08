Filistin Yalnız Değildir karikatür yarışması sonuçlandı
Uluslararası Filistin Yalnız Değildir karikatür yarışmasında büyük ödülünü Türkiye’den Hicabi Demirci kazandı.
Yarışma, karikatür, portre karikatür ve poster olmak üzere üç bölümde yapıldı, 66 ülkeden 3000’den fazla sanat eseri yarışmaya katıldı. Bu katılıma pek çok uluslararası tanınmış sanatçı eşlik etti
Birinci, 2. ve 3. kazananlara sırasıyla 2.000 Euro, 1.500 Euro ve 1.000 Euro parası ödülüyle birlikte özel tasarlanmış heykel ödülü verildi. Yarışma Malezya, Polonya, İtalya ve Brezilya'dan dört yabancı sanatçı ve beş İranlı sanatçı tarafından değerlendirildi. Yabancı jüri üyeleri çevrimiçi olarak var oldu.
Karikatür bölümünde ödüller şöyle dağıtıldı
Birincilik Ödülü Hicabi Demirci / Türkiye
İkincilik Mahmood Nazari -İran
Üçüncülük Raul Fernando Zuleta-Kolombiya
Yarışmaya en çok katılımcı 62 karikatürcüyle Türkiye'den oldu ve ardından Endonezya ve Çin'den her birinin 42 katılımcısı oldu, ayrıca Brezilya, Küba, Meksika, Kolombiya, Polonya, İtalya, Almanya'dan birçok sanatçının eserlerini görebiliyoruz ...
İrancartoon sitesinde ziyaretçiler tarafından 500.000 kez ziyaret edildi.
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