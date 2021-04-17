Turhan Selçuk Karikatür yarışmasına katılım süresi uzatıldı

17 Nisan 2021 Cumartesi, 13:08

Milas Belediyesi tarafından bu yıl on birincisi düzenlenecek karikatür yarışmasında son katılım tarihi olumsuz pandemi koşulları nedeniyle 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın başkanlığını yaptığı yarışmanın jürisi 13-14-15 Ağustos 2021 tarihinde toplanacaktır.

31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak yarışma sonuçları, Milas Belediyesi’nin web sitesinden ve sosyal medya adreslerinden paylaşılacaktır.

Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecek ödül alan eserler ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerden oluşan yarışma sergisi 01 Ekim 2021 tarihine kadar açık kalacaktır.

Katılım için:

11. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI

Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

48200 Milas-Muğla/TÜRKİYE

www.milas.bel.tr • e-posta: [email protected]