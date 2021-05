Filistin'den Rus Sputnik Light koronavirüs aşısına onay

Rusya’nın sadece bir doz hâlinde uygulanan Sputnik Light aşısı, Filistin topraklarında kullanılmak üzere onaylandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “Rusya’nın bir dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light, Filistin Devleti’nin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır” açıklamasını yaptı.

Single-dose Sputnik Light vaccine approved for use in Palestine

