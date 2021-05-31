Filistin'den Rus Sputnik Light koronavirüs aşısına onay

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:36

Rusya’nın sadece bir doz hâlinde uygulanan Sputnik Light aşısı, Filistin topraklarında kullanılmak üzere onaylandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “Rusya’nın bir dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light, Filistin Devleti’nin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır” açıklamasını yaptı.

Single-dose Sputnik Light vaccine approved for use in Palestine

??https://t.co/UYG96njz03 — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 31, 2021

SPUTNİK LİGHT NEDİR?

Sputnik Light, Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen, dünyanın koronavirüse karşı ilk onaylı aşısı Sputnik V’nin hafif bir versiyonu. Sputnik Light yalnızca bir bileşenden oluşuyor ve iki doz yerine bir doz olarak uygulanıyor.

Hafif aşı Sputnik Light ilk olarak 17 Aralık 2020'de düzenlenen basın toplantısından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklandı. Rusya lideri, böyle bir aşının yeterli bir etkinlik seviyesini korurken büyük miktarlarda üretilebileceğini söyledi.

Daha sonra Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev, Sputnik Light'ın en yüksek hastalık oranlarına sahip ülkeler için etkili bir geçici çözüm olabileceğini belirtti. Rusya’daysa iki dozluk Sputnik V'nin halkı aşılamak için başlıca aşı olarak kalacağını ekledi.

AŞININ KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Sputnik Light'ın uluslararası klinik araştırmaları perşembe günü başkent Moskova'da başladı. Klinik araştırmaların Rusya’da yapılacak kısmı on şehir polikliniğinde, 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) klinik araştırmalara 3 bin kişi daha katılacak.

Moskova'nın herhangi bir yetişkin sakini, tıbbi olarak sakıncalı bir duruma sahip değilse ve Sputnik V ile aşılanmamışsa, Sputnik Light aşısını olabilecek.

Rusya Sağlık Bakanlığı çarşamba günü, 4 bin gönüllünün katıldığı Sputnik Light’ın üçüncü aşama klinik denemelerine onay verdi. Moskova, St. Petersburg, Kaliningrad, Saratov ve Smolensk şehirlerinin dahil edildiği klinik araştırmaların 28 Ocak 2022'de tamamlanması planlanıyor.

SPUTNİK LİGHT’IN ETKİNLİĞİ HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Sputnik Light ile aşılananların koronavirüse karşı bağışıklığının aşılamadan bir hafta sonra oluşmaya başlayacağını ve dört hafta içinde zirveye ulaşacağını açıkladı.

Gamaleya Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının bu versiyonunun hastalığa karşı 4-5 ay koruma sağlayacağını söylemişti. Gamaleya Merkezi’nin aşının etkinliğine ilişkin ilk tahminleriyse bağışıklığın 3-4 ay boyunca korunacağı yönündeydi.

Sputnik Light aşısının etkinliği hakkında henüz kesin bir değerlendirme bulunmuyor. Ancak Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, aşının etkinliğinin yüzde 73 ile yüzde 85 aralığında olmasını beklediklerini kaydetti.

Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg, Sputnik Light aşısının, Sputnik V'den farklı olarak, sadece Kovid-19’u ağır geçirme olasılığını azalttığı, ancak hastalığa yakalanma olasılığını tamamen ortadan kaldırmadığı uyarısını yaptı.