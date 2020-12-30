Film Festivaleri koronavirüs tedbirleriyle gerçekleştirildi

30 Aralık 2020 Çarşamba, 13:28

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) olumsuz etkileri, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'deki birçok film festivalini de online platformlara taşıdı.

Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen film festivalleri salgın dolayısıyla alınan tedbirler dahilinde kısıtlı sayıda izleyicinin katılımıyla veya çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkı sunduğu ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"nin açılış töreni, 3D sanal stüdyoda yapıldı.

Gaziantep'te yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen festivalin açılışında, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Gaziantep'teki tarihi Mecidiye Han görüntüleri sanal sahne olarak kullanıldı.

Festivale katılan 45 filmin gösterimi çevrim içi ortamda ücretsiz olarak sinemaseverlere sunuldu. Dünyanın farklı ülkelerinden yönetmen ve oyuncuların tecrübelerini paylaştığı Masterclass eğitimlerinin de verildiği festival, İngiltere'deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe'nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

FESTİVAL FİLMLERİ ONLİNE ERİŞİME AÇILDI

Bu yıl Yunus Emre anısına düzenlenen "3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", çevrim içi yapılan etkinlikler arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen festival, 48 kısa ve 3 uzun metraj olmak üzere toplam 51 filmi, internet üzerinde sinemaseverlerle buluşturdu.

Festivalde "Le Syndrome d'Archibald" filmiyle Daniel Perez ve "Da Yie" filmiyle Anthony Nti, birincilik ödülünü paylaştı.



Çevrim içi gerçekleştirilen "10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"nde yarışan filmler, festivale özel hazırlanan internet adresinden erişime açıldı.

Festivalin Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, "Yabancı" filmiyle Nader Saeivar aldı.



"8. Boğaziçi Film Festivali" "Her Şeye Rağmen" sloganıyla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Medya Akademisi ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalde yarışan filmler, Covid-19 önlemleri kapsamında kısıtlı izleyici eşliğinde salonlarda gösterildi.

Toplam 5 kategoride ödülün verildiği "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"nda, "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü"ne Bulgar yönetmen Svetla Tsotsorkova'nın "Sister" filmi layık görüldü. "En İyi Yönetmen" ödülünü Chiara Bellosi, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Sister" filmindeki performansıyla Monika Naydenova, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü yine "Sister" filmindeki rolüyle Asen Blatechky ve "Jüri Özel Ödülü"nü TRT World yapımı "Kodokushi" adlı film ile Ensar Altay aldı.



BİRÇOK FİLM, YÖNETMEN VE EKİPLERİNİN KATILIMIYLA SİNEMA SALONLARINDA İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali, 40 filmi sinemaseverlerin beğenisine sundu. Festivalde, çevrim içi gösterimler dışında, yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla salonlarda az sayıda izleyiciyle gerçekleşen film gösterimleri de yapıldı.

Pandemi nedeniyle festival galaları "Filmekimi" ile birleşti. "Filmekimi Galaları" filmleri, festival sinemalarının yanı sıra festivalin çevrim içi gösterim sitesinde online erişime açıldı.

Bu yıl 12 filmin mücadele ettiği uluslararası yarışmada "Altın Lale" ödülünü Valentyn Vasyanovych'in yönettiği "Atlantis" kazandı. Büyük ödül Altın Lale’yi kazanan yönetmen 10 bin avro, filmin Türkiye'deki dağıtımını üstlenen firma ise 50 bin lira ile ödüllendirildi.

Engelsiz Filmler Festivali de salgın dolayısıyla sekizinci yılında çevrim içi yapıldı. Pandeminin hayat üzerindeki etkilerinin izini süren festivalinin programı, bu yıl, "Normali Ararken" teması çerçevesinde şekillendi.

İlk kez bir tema etrafında hazırlanan festival, Türkiye ve dünya sinemasının festivallerde öne çıkan, çok konuşulan ve beğeniyle karşılanan filmlerini sinemaseverlerle buluşturdu.

ÖDÜL TÖRENLERİ AÇIK ALANLARDA VEYA SEYİRCİSİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, salgın tedbirleri gözetilerek gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yapılan ve "Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen festivalde yarışan filmler, sinema salonları yerine, açık alanlarda sınırlı sayıda izleyiciyle buluşturuldu. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasına katılan "Hayaletler" filmi, 5 dalda ödül alarak en fazla ödül kazanan yapım oldu. Festivalin kapanış ve ödül töreni de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanda yapıldı.

Festivalde bu yıl ilk kez ödüller Kovid-19 salgını nedeniyle elden ele verilmedi. Görevlinin kutu içinde getirdiği ödülleri, sahipleri kendileri aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali' de salgının gölgesinde gerçekleşti. Seyircisiz yapılan kapanış töreninde "Ulusal Uzun", "Belgesel" ve "Kısa Film" dallarında ödüller sahiplerine verildi.

Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun yaptığı jüri, "Bilmemek" filmini "En İyi Film" olarak seçerken, Selen Uçer "En İyi Kadın Oyuncu", Serdar Orçin ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

SEKTÖR PROFESYONELLERİ ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLER VERDİ

27. Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni de pandemi nedeniyle İstanbul’da Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi. "Ulusal Uzun Metraj" ve "Ulusal Öğrenci Kısa Film" yarışmalarında, kazanan filmlere toplam 410 bin liralık para ödülü verildi.

Ulusal Uzun Metraj kategorisindde En İyi Film Ödülü’nün sahibi “Nasipse Adayız” filmiyle Ercan Kesal olurken, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nda ise En İyi Belgesel Film ödülü “Seval” filmiyle Ahmet Keçili'ye gitti.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandıran "12 Punto TRT Senaryo Günleri", 10 farklı ülkeden katılımla online ortamda yapıldı. Senaryo aşamasında, sinemacıları destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan etkinlikte, sektörün önde gelen profesyonellerince çevrim içi eğitimler verdi.

Filmlerin festival dolaşımı için alan açarak uluslararası ortak yapımcı bulmalarına da yardımcı olmayı hedefleyen 12 Punto etkinliği çerçevesinde TRT 2'de özel yayınlar yapıldı, Feriye'de söyleşi ve paneller düzenlendi.