La Casa de Papel'in Tokyo'su: Ursula Corbero kimdir?
Tüm dünyada merakla izlenen La Casa de Papel’in yeni sezonu dün yayınlandı. Yeni sezonun Netflix'te izleyiciyle buluşmasının ardından dizinin başrol oyuncuları da gündeme geldi. Dizide önemli karakterlerinden biri olan Tokyo’yu canlandıran Ursula Corbero, La Casa de Papel’in dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Peki Ursula Corbero kimdir? Ursula Corbero kaç yaşında ve nereli?
Netflix'in soygun temalı İspanyol dizisi La Casa De Papel, final yolunda... İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen fenomen dizi La Casa de Papel'in final sezonunun ilk 5 bölümü Netflix'te yayınlandı.
İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen fenomen dizi sosyal medyaya da damga vurdu.
5. sezondan ilk bölümlerin yayınlanmasının ardından, dizinin fanatikleri, La Casa De Papel oyuncularını da merak etmeye başladı. Bu isimlerden biri de dizide 'Tokyo' karakterine hayat veren Ursula Corbero oldu.
Peki Ursula Corbero kimdir? Ursula Corbero kaç yaşında ve nereli?
URSULA CORBERO KİMDİR?
Ursula Corbero, 11 Ağustos 1989 tarihinde İspanya’nın
Barcelona kentinde doğdu. Corbero, çocukluk yıllarındayken reklam filmlerinde
oynamaya başladı. Daha sonra henüz 13 yaşındayken bir televizyon dizisinde rol
alarak oyunculuk kariyerine adım attı. Ursula Corbero 2008 yılına gelindiğinde
Física o Química isimli dizide hayat verdiği Ruth Gomez karakteriyle İspanya’da
tanınırlığını artırdı.
Başarılı oyuncu 2015 yılında komedi türündeki Cómo
Sobrevivir a una Despedida isimli filmde başrol olarak rol aldı. Ancak Ursula
Corbero'nun oyunculuk hayatındaki en büyük çıkışı önce Antena 3 kanalında
yayınlanan ve bir sezon sonra Netflix’te yayınlanarak dünya çapında bir kitleye
ulaşan La Casa de Papel dizisindeki karakteri Tokyo ile yaşadı.
Corbero'nun, Najwa Nimri, Alba Flores, Alvaro Morte gibi
isimlerle birlikte rol aldığı dizinin sevilmesinin ardından devam ettirilmesine
karar verildi ve güzel oyuncu 4.sezonun sonuna kadar dizide kaldı. İzleyiciler
tarafından heyecanla beklenen 5 sezonun ise ilk bölümleri yayınlandı.
Dizideki karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan ve dünya
çapında takipçi kitlesi olan oyuncu aynı zamanda modelliğe de devam ediyor.
Ursula Corbero 2016 yılından beri Chino Darín ile birlikte. Ünlü
oyuncunun Arjantinli sevgilisi Chino Darín de kendisi gibi oyuncu.
INSTAGRAM'DA 21 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR
Dizinin fenomen karakteri Tokyo'ya hayat veren Ursula Corbero'nun aynı zamanda sosyal medyada da ciddi bir hayran kitlesi. Ünlü oyuncunun güncel olarak Instagram'da 21 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
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