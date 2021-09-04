La Casa de Papel'in Tokyo'su: Ursula Corbero kimdir?

04 Eylül 2021 Cumartesi, 17:22

Netflix'in soygun temalı İspanyol dizisi La Casa De Papel, final yolunda... İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen fenomen dizi La Casa de Papel'in final sezonunun ilk 5 bölümü Netflix'te yayınlandı.



İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen fenomen dizi sosyal medyaya da damga vurdu.

5. sezondan ilk bölümlerin yayınlanmasının ardından, dizinin fanatikleri, La Casa De Papel oyuncularını da merak etmeye başladı. Bu isimlerden biri de dizide 'Tokyo' karakterine hayat veren Ursula Corbero oldu.

Peki Ursula Corbero kimdir? Ursula Corbero kaç yaşında ve nereli?



URSULA CORBERO KİMDİR?



Ursula Corbero, 11 Ağustos 1989 tarihinde İspanya’nın Barcelona kentinde doğdu. Corbero, çocukluk yıllarındayken reklam filmlerinde oynamaya başladı. Daha sonra henüz 13 yaşındayken bir televizyon dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerine adım attı. Ursula Corbero 2008 yılına gelindiğinde Física o Química isimli dizide hayat verdiği Ruth Gomez karakteriyle İspanya’da tanınırlığını artırdı.

Başarılı oyuncu 2015 yılında komedi türündeki Cómo Sobrevivir a una Despedida isimli filmde başrol olarak rol aldı. Ancak Ursula Corbero'nun oyunculuk hayatındaki en büyük çıkışı önce Antena 3 kanalında yayınlanan ve bir sezon sonra Netflix’te yayınlanarak dünya çapında bir kitleye ulaşan La Casa de Papel dizisindeki karakteri Tokyo ile yaşadı.

Corbero'nun, Najwa Nimri, Alba Flores, Alvaro Morte gibi isimlerle birlikte rol aldığı dizinin sevilmesinin ardından devam ettirilmesine karar verildi ve güzel oyuncu 4.sezonun sonuna kadar dizide kaldı. İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen 5 sezonun ise ilk bölümleri yayınlandı.

Dizideki karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan ve dünya çapında takipçi kitlesi olan oyuncu aynı zamanda modelliğe de devam ediyor.

Ursula Corbero 2016 yılından beri Chino Darín ile birlikte. Ünlü oyuncunun Arjantinli sevgilisi Chino Darín de kendisi gibi oyuncu.

INSTAGRAM'DA 21 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR

Dizinin fenomen karakteri Tokyo'ya hayat veren Ursula Corbero'nun aynı zamanda sosyal medyada da ciddi bir hayran kitlesi. Ünlü oyuncunun güncel olarak Instagram'da 21 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.