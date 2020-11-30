Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta BioNTech aşısını vurmaya başlayabilir

30 Kasım 2020 Pazartesi, 05:37

Reuters

Financial Times gazetesi, ilk koronavirüs aşılarının haftalar içinde vurulmaya başlanabileceğini, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesi beklenen İngiltere'nin, 7 Aralık gibi erken bir tarihte ilk aşıları vurabileceğini yazdı.

Gazete ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ise 10 Aralık'taki danışma toplantısının kısa süre ardından aşıya onay verebileceğini bildirdi.

Haberde, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün Başkanı Anthony Fauci'nin de NBC televizoynuna yaptığı açıklamada "Büyük ihtimalle, neredeyse kesin bir şekilde, ilk öncelik grubundaki bireylerin bir kısmını Aralık ayı sona ermeden aşılayacağız" dediği belirtiliyor.

Alman yetkililerin de haftasonunda, Avrupa'daki denetçi kurumların yeşil ışık verir vermez, gelecek ay aşılamayı başlatmak için hazırlıklar yapıldığını söylediği kaydediliyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Bavyera Radyosu'na yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle Pfizer/BioNTech aşısının Aralık ayı ortasında onay almasını bekliyoruz" dedi aktarılıyor.

Reuters EMA'nın Moderna'nın aşısını da değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

Financial Times, gazetenin gördüğü gizli belgelerde, Avrupa Birliği genelinde ilaç ve tedavilere onay veren Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech aşısı ve Moderna'nın geliştirdiği aşıya onay verip vermemeyi gelecek ay ele alacağının belirtildiğini söylüyor.

Gelecek ay verilecek onayın, 27 üyeli AB'de 2020 sona ermeden aşılamanın başlamasının önünü açacağı kaydediliyor.

'Tek bir aksama bile süreci geciktirebilir'

Ancak EMA'nın işleyişine hakim kaynaklar, takvimde aşılması gereken çok sayıda engel olduğunu ve tek bir engeldeki aksamanın bile takvimi önemli ölçüde erteleyebileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere teknik olarak, Brexit geçiş sürecinin sona ereceği 1 Ocak'a kadar EMA'nın yetki alanında. Ancak 2012'de yapılan bir değişiklikle, İngiltere'nin düzenleyici kurumu acil bir kamu salığı sorununda EMA'dan ayrı hareket edebiliyor.

EMA, aşıların onay başvurularının ne zaman yapıldığını ve bundan sonraki ayrıntılı onay süreci takvimini kamuoyuna duyuracağını söylemişti.

Getty Images

Kuruluş, Financial Times'a yaptığı açıklamada, EMA'nın en ileri aşamadaki aşı adaylarına yönelik değerlendirmenin bu yılsonu ya da gelecek yılbaşına dek tamamlanabileceğini belirtmişti.

EMA'nın, ABD ve İngiltere'de aşının büyük ihtimalle daha önce onaylanacak olması yüzünden, süreci hızlandırma baskısı altında olduğu da belirtiliyor.

Ancak kuruluş, yaptığı yazılı açıklamada "herhangi bir siyasi baskı yaşamadıklarını" söyledi.

Açıklamada "Tavsiyemiz, aşının güvenliği, kalitesi ve etkinliği temelinde olacak, başka bir şey değil. Onay kanıtların aşının faydalarının risklerinden daha büyük olduğunu ikna edici bir şekilde göstermesi halinde verilecek" denildi.