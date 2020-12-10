Financial Times’tan AB Zirvesi öncesi Türkiye yorumu

10 Aralık 2020 Perşembe, 09:25

Reuters’ın AB Liderler Zirvesi’nin yaptırım taslağının basına yansımasının ardından Financial Times gazetesi AB gündeminde olan Türkiye’yle ilgili yorumda bulundu. David Gardner imzası taşıyan analizde, Ankara-Brüksel hattında yaşananlar kaleme alınırken “AB’nin bir diğer başağrısı Türkiye” başlığı kullanıldı.

David Gardner, Avrupalı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçluyor. AB aslında bir aralar fevkalade olan seviyeden vazgeçtiğini” vurguladı. Gardner, “Avrupa Konseyi’nin bu hafta Brexit ve AB bütçesi gibi çok büyük sorunları var fakat zirvenin bir diğer önemli zorluğu ise Türkiye ile bloğun ilişkisinin incelenmesi. Bu uzun ve yıpratıcı birliktelik iki tarafın da yaratıcı diplomatlara ihtiyacı vardı fakat son 5 yılda Türkiye’nin genel olarak batıyla ilişkisinde olduğu gibi çökmenin eşiğinde” yorumunu yaptı.

“TÜRKİYE YENİ ENGELLER ÇIKARDI”

Gardner AB ülkelerinin Türkiye’nin üyelik sürecinde sürekli yeni engeller çıkardığını da hatırlatırken, “AB, Türkiye’yi çok büyük, çok yoksul ve her ne kadar direkt söylemeseler de çok Müslüman buluyordu. Stratejik bir nirengi noktası olması yerine AB, Türkiye’nin bütün batılı noktalarının kopmasına yardımcı oldu” dedi.

AB sürekli bir sıcak bir soğuk davrandı ve 2016’da Suriyeli mülteciler konusunda fırsatçı bir şekilde yaklaştığının altını çizen Gardner, “Ankara bu anlaşmadan gümrük birliğinde bir düzenleme ya da vize serbestisi istese de bunlar artık konuşulmuyor” ifadelerini kullandı.

“AB, TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KÖPRÜSÜYDÜ”

Gardner, Türkiye’nin NATO’nun üyesi olduğunu vurgulayarak, “Rusya’dan hava savunma sistemi satın alıyor. G20 üyesi ama Hamas’ı ağırlıyor. Bu sadece Erdoğan yüzünden olmadı. AB, Türkiye’nin en önemli köprüsüydü. AB’nin halen bu ilişkiyi kaldırma gücü var. Türkiye’den ticaret ve yatırımın yarısından fazlası Avrupa ile ilgili. Birleşik Arap Emirlikleri bu yıl İsrail ile normalleşmeye başladığın Türkiye de İsrail ile uzun yıllar süren düşmanlığını gidermeye çalıştı. Sayın Erdoğan’ın yüksek sesle konuşması ve saldırgan tutumu güçlükle göz ardı edilebilir fakat Türkiye’nin halen Batı ile iyi ilişkisi olan Müslüman ülke olmasına dair işaretler var. AB ve batı bu işaretleri görmeli ve budan faydalanmalı” yorumunu yaptı.

Kaynak: Sözcü