Financial Times’tan Erdoğan analizi: Ekonomik düşüş, desteği en düşük seviyeye getirdi

04 Temmuz 2021 Pazar, 11:54

İngiliz Financial Times gazetesi, Rize İkizdere’deki yöre halkının direnişiyle ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Yöre halkının görüşlerinden çıkarımlarda bulunulan haberde, “Ekonomik düşüş, Erdoğan'a desteği tüm zamanların en düşük seviyesine getirdi” başlığı kullanıldı.

Anketlere göre, ülke genelinde iktidardaki AKP’ye verilen destek azaldığına dikkat çekilen haberde, “Erdoğan’ın kalelerinden birindeki nadir protesto, onun ekonomik idaresinden daha geniş bir hoşnutsuzluğu simgeliyor. Enflasyon son 4 yılın çoğunda çift haneli oldu ve işsizlik de yüzde 14 seviyelerinde. 200 milyon dolarlık liman, önümüzdeki on yılda Türkiye'de planlanan 325 milyar dolarlık altyapı yatırımının bir parçası. Erdoğan ekonomik umutlarını, 15 milyar kanal da dahil olmak üzere devasa inşaat çılgınlığına bağladı” ifadelerine yer verildi.

'ÜLKENİN EKONOMİSİNİ VURDU'

Bir dizi kamuoyu yoklamasına göre, AKP'ye verilen desteğin tarihi düşüş yaşadığının altı çizilen analizde, “Haziran ayında yaptığı bir anket, AKP’nin oylarının yüzde 26'ya düştüğünü tespit etti. Fakat son yıllarda dramatik bir şekilde gücünü sağlamlaştırma çalışmaları; Batılı ticaret ortaklarıyla arasını bozan agresif bir dış politika, yabancı yatırımcıları caydıran ve alışılmışın dışındaki ekonomik politikalar da dahil olmak üzere ülkenin maliyesini vurdu” yorumuna yer verildi.

Analizde, Erdoğan Rize’de kahraman statüsünü koruduğu vurgulandı ve Rize’deki ilan panolarında “Erdoğan’ın memleketine hoş geldiniz” yazdığı da aktarıldı. 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 79'unu aldığı 150 bin nüfuslu bölgede cumhurbaşkanının devasa görüntüleri binaları süslediği belirtilip "Ancak burada bile muhalif sesler ortaya çıktı” denildi.

'KIRILMA NOKTASINI KANITLIYOR'

“Şimdi bir taş ocağı inşa etme planı, bir kırılma noktası olduğunu kanıtlıyor ve Erdoğan'a verilen desteği aşındırıyor” denilen haberde, “Erdoğan’ın atalarının memleketi Rize’de bölge sakinleri, Karadeniz sahilinde 40 km uzaklıktaki yeni bir liman için 20 milyon ton taş çıkarma kazısını durdurmaya çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, “Yol açmak için dinamitler patlatıldı ve yaklaşık 1 milyon ağaç kesilecek. Çevreci gruplar kullanılan patlayıcılar sebebiyle bölgede üretilen sebzelerin bozulacağını aynı zamanda bölgedeki biyoçeşitliliğin azalacağını söyledi” denildi.