Finlandiya, salgını durduracağını öne sürdüğü 'iğnesiz aşı' geliştirdi

19 Şubat 2021 Cuma, 14:35

Helsinki Üniversitesi'nde geliştirilen aşının, buzdolabı sıcaklığında saklanabilmesi, üretim maliyetinin düşük olması ve yalnızca tek bir doz uygulanması gibi önemli avantajları bulunuyor. Ancak uzmanlar uygulama bakımından gerekli kontrol sağlanmadığında dozaj konusunda problemler yaşanabileceğini söylüyor.

"KALICI BİR SAVUNMA OLUŞTURUYOR"

Aşıyı geliştiren ekibin başında bulunan Helsinki Üniversitesi viroloji profesörü Kalle Saksela, aşının iğne ile tedavi olmaktan hoşlanmayan hastalar için faydalı olduğunu söyledi. Saksela, ucunda iğne olmayan bir şırıngayla doğrudan buruna enjekte edilen aşının üst solunum yolundaki mukoza zarında virüse karşı kalıcı bir savunma oluşturduğunu söylüyor.

Saksela, aşının insanlar üzerinde denenmesi gerektiğini, zira sadece fareler ve hemstırlar üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Saksela aşıyı “umut verici” olarak nitelendirerek, “Bu aşı vücutta yüksek oranda antikor üretilmesine sebep oluyor ve en azından laboratuvar ortamında koronavirüsü tamamen etkisiz bırakıyor” dedi.

Uzmanlar aşının fareler üzerinde yapılan deneylerde başarılı olduğunu ve insanlar üzerindeki deneylerin bu yaz sonunda başlayacağını belirtti.

ERKEN DÖNEMDE TEDAVİ AMAÇLANIYOR

Aşı ile insanların hastalanmasının önüne geçilmesi ve erken dönemde tedavi edilerek virüsün diğer insanlara bulaşmaması amaçlanıyor. Aşı insanlarda başarılı sonuçlar verirse şu anda kullanımda olan aşılara göre büyük bir gelişme olacak ve virüsün mutasyona uğraması engellenerek daha tehlikeli boyutlara ulaşması önlenmiş olacak.