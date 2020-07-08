Fırat Kalkanı Ve Zeytin Dalı Bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda 7 terörist gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." denildi.
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