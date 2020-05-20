Fitch Halkbank'ın notunu, üç bankanın görünümünü düşürdü

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:29

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

Halkbank'ın notunu "B+"dan "B"ye indiren kredi derecelendirme kuruluşu negatif görünümünü korudu. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın notunu "B+" olarak teyit etti.

Kurumun açıklamasında Halkbank'ın not indirimi ve diğer iki kamu bankasının negatif görünümlerinin ülkenin zayıf Döviz rezervi pozisyonunu yansıttığı belirtildi.

Açıklamada "Garanti BBVA'nın negatif görünümü Fitch'in Türkiye'nin zayıflayan dış finansallarının hükümetin bankacılık sektörüne müdahalesi riskini artırdığı ve bunun tüm bankaların döviz yükümlülüklerini yerine getirme kabililiyetlerine sekte vurabileceği yönündeki görüşünü yansıtıyor." dendi.

Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın notlarının teyit edilmesinin genel olarak hala güçlü olaan sermaye ve döviz likiditesi tamponlarını yansıttığının altı çizildi.