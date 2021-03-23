Fitch, Merkez Bankası'ndaki değişikliğin ardından Türkiye'nin riski arttı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklikle ilgili olarak değerlendirmede bulundu.
Moody's'in ardından bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan başkan değişikliği ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.
''ENFLASYON VE DIŞ FİNANSMAN RİSKLERİNİ ARTIRDI''
Fitch direktörleri Erich Arispe, Douglas Winslow, Paul Gamble ve Mark Brown tarafından kaleme alınan raporda kuruluş, "TCMB'deki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı" görüşünü savundu. Son kararın para politikasının kredibilitesine ve enflasyonun düşürülmesi beklentilerine hasar verdiğini belirten kuruluş, Türk Lirası'ndaki keskin bir düşüşün ve politikadaki belirsizliğin risk iştahının düştüğü küresel bir ortamda dış finansman tarafında yeni baskılar getireceğine dikkat çekti.
TCMB'nin politika faizi dışındaki araçları kullanmasının negatif algılanacağına vurgu yapan kuruluş TL'deki değer kayıplarını izleyeceklerini belirtti.
DEĞİŞİM DİKKATE ALINACAK
Ağbal'ın görevden alınmasının etkilerini değerlendirmek için yeni TCMB Başkanı'nın politikadaki yönünü ve dış pozisyondaki değişimin dikkate alınacağını ifade eden Fitch, negatif reyting hassasiyetlerinin yoğunlaşan ödemeler dengesi ve makroekonomik riskleri, erken bir parasal gevşemenin sonucu olarak daha zayıf yatırımcı güveniyle uluslarararası rezervlerin erimesini ve bankacılık ve reel sektördeki risklerini içerdiğini vurguladı.
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