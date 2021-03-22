Moody’s'ten kritik değerlendirme: Daha yüksek enflasyona neden olur

22 Mart 2021 Pazartesi, 19:05

Merkez Bankası'nda (TCMB) başkan değişimiyle,TL dolar çift haneye yakın tarihi bir değer kaybı yaşarken ekonomi yönetiminin piyasayı rahatlatmaya dönük ilk mesajları da yatırımcıyı tatmin etmedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TCMB Başkanı'nı görevden almasıyla ülkeye sermaye girişinin muhtemelen tersine döneceğini ve döviz kuru üzerinde yeniden baskı yaratarak daha yüksek enflasyona neden olacağını açıkladı.

Moody's aynı zamanda, yeni başkan Şahap Kavcıoğlu döneminde büyümeyi sağlamak için TCMB'nin politika faizini tekrar enflasyon seviyesinin altına çekebileceğini belirtti. Şahap Kavcıoğlu, Erdoğan ile aynı gevşek para politikası tutumunu benimsiyor.

Moddy's açıklamasına göre, bu gibi adımlar daha fazla ithalata ve daha yüksek cari açığa neden olabilir.