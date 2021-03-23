Piyasa alev alev yanıyor

23 Mart 2021 Salı, 02:00

- Döviz: Önceki gece illikit piyasada 8.4850, Asya piyasalarında 8.30’lu rakamları gören dolar/TL, dün Türkiye’de piyasa açılışı önceki 8.15 lirayı gördükten sonra günü 8.06 liradan açtı. Dolar/ TL gün boyu 7.70-8.06 lira arasında dalgalandı. Avro ise yükselişte istikrarlı hareket etti ve 9.23-9.52 lira arasında dalgalandı. Öte yandan TL son 20 yılda tek günde çift haneli değer kaybını 2018’den sonra dün bir kez daha yaşadı. Bluebay Asset Management’tan Timothy Ash bu durumu “Ağbal’ın görevden alınmasının maliyeti” sözleriyle yorumladı.

- BİST’te aç-kapa: BİST-100 dün ilk işlemlerde yüzde 6.65, bankacılık endeksinde ise yüzde 8.13 kayıpla açıldı. Bunun üzerine endeksin geneline yayılan satışlarıla birlikte “endekse bağlı devre kesici sistemi” devreye girerek, pay piyasası ve VİOP’taki işlemler geçici olarak durduruldu. 1427 puanda durdurulan endeks, yeniden açılış sonrası 1422 puana kadar indi. BİST yüzde yedi, bankacılık yüzde dokuz düşüşteyken bir kez daha durduruldu. Günü ise 1379 puanla en düşük değerini görerek kapattı.

- Gösterge faiz arttı: Güven endişeleriyle TL varlıklarda görülen satış dalgası tahvil bono getirilerine de yansıdı. Gösterge 10 yıllık Hazine tahvili bileşik getirisi cuma günü son işleme göre 340 baz puana yakın artışla yüzde 17.46’ya yükseldi. Cuma günü son oran yüzde 14.06 idi.

- Risk primi hızlandı: Türkiye’nin 5 yıllık CDS’si 462-482 puana yükseldi. Cuma kapanış 305-309 baz puandı. Yine Tradeweb verilerine göre Türkiye’nin 2045 vadeli dolar cinsi tahvili 9.7 sent düşüşle Ağbal’ın TCMB başkanı olarak atandığı geçen kasım başında gördüğü seviye olan 87.01 sente geriledi.

- Uzun pozisyonu kapatın: Gelişmeleri, çok sayıda uluslararası yatırımcı da farklı yorumladı. Örneğin Societe Generale, Ağbal’ın görevinden alınmasının Türkiye’nin “geri dönüşü olmayan bir noktaya” getirdiğini belirterek dolar/TL’nin ikinci çeyrek sonuna kadar 9.70’e yükseleceğini, yıl sonunda 9.30 olacağını öngördü. Banka, “Tüm Türk varlıklarındaki uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi veriyoruz“ dedi. Goldman Sachs ise piyasalardan borçların ödenmesi için para girişinin giderek daha düşük ihtimalli olmasından ötürü cari işlemler dengesinde “ani bir düzenleme” yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini söylüyor.