Fitch'ten Türkiye'ye kredi notu uyarısı

24 Mart 2021 Çarşamba, 15:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın para politikasını sıkılaştırma yanlısı TCMB Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alarak yerine faiz oranlarının yükseltilmesini eleştiren Şahap Kavcıoğlu'nu atamasının ardından Türk lirası bu hafta yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

Reuters'ın faiz indirimine gitmenin kredi notunun düşürülmesine sebep olup olmayacağı sorusuna Fitch'in ülke notları direktörü Tony Stringer, "Bu, kredi notunu gözden geçirmemize neden olabilecek bir şey, bu kesin" cevabını verdi.

2 YILDA DEĞER KAYBETTİ

Stringer, temel tehlikenin ise yurtiçi hane ve iş yerlerinin yanı sıra tasarruf sahiplerinin TL'nin sert değer kayıpları yaşayacağını düşünüyor olması olduğunu belirtti. TL geçen 2 yılda yarı yarıya değer kaybetti.

Stringer, "Aslen baktığımız şey piyasasanın o anki tepkisi ve bu hareketin ödemeler dengesi alanında baskının ne kadar artmasına yol açacağı olur" dedi.

Fitch, dün TCMB başkanının görevden alınmasının TCMB'nin kredibilitesine zarar verdiğini açıkladı. Kuruluş bir ay önce de Türkiye'nin kredi notu görünümünü yeni ekonomi ekibi tarafından daha tutarlı politikalar yürütülmesi ve sıkı para politikası izlenmesini gerekçe göstererek "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.