Suriye'den silah gösterip muhalefeti hedef alan MHP'li ilçe başkanı istifa etti

27 Temmuz 2021 Salı, 12:30

MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz,Türkiye'nin kontrolü altında olan El-Bab şehrinden silahlı fotoğraflar paylaşarak (soldan üçüncü kişi) muhalefet partilerini hedef almıştı.

Suat Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı ve konumunu El Bab olarak belirttiği paylaşımda, "FETÖ’nün hainlerin, sol örgütçü bölücülerin, TKP’nin, TİP’in, CHP’nin, İP’in, HDP’nin iftiralarına aldırmadan, DEAŞ’a ve PKK’ya karşı verdikleri mücadeleyle aynı dedelerinin Atatürk’ün yanında saf tuttukları gibi Türk Milletinin yanında saf tutan kardeşlerimizi ziyaretimiz..! " ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz'ın büyük tepki çeken bu paylaşımı iddiaya göre partisi içerisinde de rahatsızlık yarattı. Bu durum karşısında Yılmaz, Twitter hesabından bir açıklama yaparak partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Allah’ın selamı üzerinize olsun çok kıymetli Dava arkadaşlarım, ailem, büyüklerim, küçüklerim, Esenlerimizde bize destek veren kıymetli yol arkadaşlarımız, Esenlerimizin bir birinden değerli insanları, yıllarca şerefle lekelemeden, kirletmeden bu güne kadar devam ettiğim MHP Esenler İlçe Başkanlığı görevimden bu gün itibariyle istifa ediyorum. Her alanda Milliyetçi/Ülkücü Hareket adına mücadelem son nefese kadar sürecektir. Liderimizin, Teşkilatımızın emrinde olmaya, Turan coğrafyasında ki soydaşlarımızın şerefli var oluş saflarında"

İşte MHP'li Suat Yılmaz'ın 'El Bab' paylaşımı:



