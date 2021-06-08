Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı
Son dakika... Gazeteci Can Dündar hakkında MİT TIR'ları davasından ayrılan dosyası kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.
Can Dündar hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "Casusluk" suçlarından MİT TIR'ları davasından ayrılan dosyası kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.
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