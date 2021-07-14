Foça'da orman ve makilik yangını: 1 saatte söndürüldü
İzmir'in Foça ilçesinde, makilik ile ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, 2 hektar alan zarar gördü.
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