Foça'da orman ve makilik yangını: 1 saatte söndürüldü

İzmir'in Foça ilçesinde, makilik ile ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, 2 hektar alan zarar gördü.

DHA
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:35
Foça'da orman ve makilik yangını: 1 saatte söndürüldü
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