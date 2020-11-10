Formula 1 çekimleri nedeniyle metrobüs güzergahı değişiyor
Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. Çekim sebebiyle metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak.
İstanbul’da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul’un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler sebebiyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.
Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü metrobüs hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yönlendirilecek. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu’dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek.
Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek
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