Formula 1 Japonya Grand Prix’si iptal edildi

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:36

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen Japonya Grand Prix’si, bu yıl da aynı sebeple takvimden çıkartıldı.

Formula 1’in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada yarış organizatörlerinin ülkede pandemiyle ilgili devam eden sorunları gerekçe göstererek bu kararı aldığı belirtildi.

Japonya Grand Prix’si, 3 Ekim’de Türkiye’de yapılacak yarışın ardından 10 Ekim'de gerçekleşecekti.

YENİ TAKVİM AÇIKLANACAK

Formula 1’den yapılan açıklamada iptal edilen yarışa ilişkin şu ifadeler kullanıldı, “Japon hükümeti ve organizatörler, pandemi nedeniyle bu sezon yarışı iptal etme kararı aldı. Yeni takvim üzerinde çalışıyoruz ve detaylar belli olduktan sonra önümüzdeki haftalarda nihai kararımızı açıklayacağız.

Formula 1, bu yıl ve 2020’de belirsizliklere karşı uyum sağlayabileceğini ve çözümler bulacağını kanıtladı. Formula 1’e ev sahipliği yapacak pistlere gösterilen ilgiden dolayı heyecan duyuyoruz.”

2 YARIŞ İPTAL EDİLDİ

Formula 1 yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, Avustralya ve Singapur yarışlarının iptal edildiğini açıklamıştı. Avustralya’daki yarış normal şartlarda takvimin ilk yarışı olmasına rağmen ülkedeki koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle sezonun son bölümüne alınmıştı.

Sonrasında yapılan açıklamada Avustralya hükümetinin koronavirüs kısıtlamalarında değişikliğe gitmemesi sebebiyle yarışın ikinci kez iptal edilidiği belirtilmişti. Singapur da benzer sebeplerden dolayı takvimden çıkartılmış ve yerine Türkiye eklenmişti.

BREZİLYA DEĞİŞİKLİK TALEP ETTİ

7 Kasım’da Brezilya’da yapılacak Sao Paulo Grand Prix’si öncesinde yarış organizatörleri dün yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının artması sebebiyle takvimde değişiklik yapılmasını talep etti.

İngiliz hükümetinin Brezilya’yı kırmızı listede bulundurması sebebiyle yarışın düzenlenip düzenlenmeyeceği belirsizliğini koruyor. Formula 1’de yer alan 10 takımdan 7’sinin fabrikaları İngiltere’de bulunduğu için takımlar, Brezilya’daki yarışın gerçekleşmesi halinde İngiltere’ye döndüklerinde 10 gün karantinada kalacak.

27 AĞUSTOS’TA YAZ ARASI SONA ERİYOR

1 Ağustos’ta Macaristan’da düzenlenen yarışın ardından Formula 1’e verilen yaz arası 27 Ağustos’ta sona eriyor.

Belçika’da 29 Ağustos’ta gerçekleşecek yarışın antrenman ve sıralama turları 27 ve 28 Ağustos’ta yapılacak.