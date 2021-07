Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, yarış sonrası tribünde çöp topladı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes takımından Lewis Hamilton kazandı.

Sezonun 10. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapıldı.

Büyük Britanya Grand Prix'sine, bu sezon şampiyonluk mücadelesine giren pilotlar Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen ile Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurdu. Virajda yaşanan kazada Verstappen, hızla bariyerlere çarptı. Verstappen araçtan sağlıklı şekilde çıkarılırken, yarış durduruldu. Bir süre sonra yarış yeniden başlarken Hamilton, kaza sonrasında 10 saniyelik zaman cezası aldı.

Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel'in yarış sonrasında yaptığı hareket ise sosyal medyada gündem oldu. Vettel, Silverstone Pisti'ndeki yarış sonrasında tribündeki çöplerin toplanmasına yardım etti. Bu görüntüleri Formula 1 resmi hesabı da paylaştı.

After a tough race, Sebastian Vettel stayed behind with a group of fans to help the clear-up at Silverstone pic.twitter.com/16EIzzHVAL