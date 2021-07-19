Formula 1'de olaylı yarışın ardından Lewis Hamilton'a ırkçı saldırı
Formula 1'de kazayla başlayan Büyük Britanya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. Yarışın ardından Hamilton'ın yaşadığı ırkçı tacizler gündem oldu.
Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'sini kazandıktan sonra sosyal medyada ırkçı tacize maruz kaldı.
Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, rakibi Max Verstappen'nin hastaneye götürüldüğü bir kazaya karıştı ve 10 saniyelik cezaya rağmen evinde kariyerinin 8. zaferini elde etti.
36 yaşındaki Hamilton, Mercedes ekibinin Instagram'daki bir gönderisine yanıt olarak gönderilen maymun emojileri de dahil olmak üzere birçok ırkçı mesajlarların hedefi oldu.
Hamilton, 'Black Lives Matter' hareketinin destekçileri arasında yer almıştı. Britanyalı pilot yarıştan önce de, İngiltereli futbolcuların Avrupa Şampiyonası finali sonrası yaşadıkları ırkçı tacize verdiği tepkiden ilham aldığını söyledi.
İngiltere'de artan ırkçı vakalar sonrası Başbakan Boris Johnson ise geçen hafta sosyal medya şirketleriyle bir araya gelerek tacize karşı mücadeleyi hızlandırmalarını istedi.
Mercedes ise Lewis Hamilton’ın dünkü temas sonrasında sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı söylemleri resmi açıklamayla kınadı.
Açıklamada, "Dünkü Britanya Grand Prix'si sırasında ve sonrasında Lewis Hamilton, bir çarpışmanın ardından sosyal medyada çok sayıda ırkçı tacize maruz kaldı. Formula 1, FIA ve Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı, bu davranışı olabilecek en güçlü şekilde kınıyor. Bu insanların sporumuzda yeri yok ve bunu yapanların eylemlerinden sorumlu tutulmasını istiyoruz. Formula 1, FIA, sürücüler ve takımlar daha çeşitli ve kapsayıcı bir spor oluşturmak için çalışıyor. Bu tür kabul edilemez çevrimiçi istismar örnekleri vurgulanmalı ve ortadan kaldırılmalıdır." ifadeleri yer aldı.
July 19, 2021
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