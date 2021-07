Formula 1'de Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında gerilim

Formula 1'de bugün yapılan Birleşik Krallık Grand Prix'sinin ilk turunda Lewis Hamilton ile yaşadığı kaza sonrası yarış dışı kalan Max Verstappen, Hamilton'a tepki gösterdi.

Hollandalı RedBull pilotu, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İyiyim. Bu şekilde yarış dışı kaldığım için üzgünüm. Lewis'e verilen ceza, yaptığı tehlikeli hamleyi düşündüğümüzde adaletli değil. Ben hastanedeyken onların yaptığı kutlamaları izlemek, bana saygı ve sportmenlik dışı geldi."

Hamilton ise Verstappen'in açıklamasına şu cevabı verdi:

"Olayı seyretmedim. Sadece garaja döndüğümde kısa bir video gördüm. Şimdi daha fazla değerlendirme için vaktim olacak. Fakat şu anda herhangi bir şey için özür dilemem gerektiğini düşünmüyorum. Max'in hastaneye gittiğini duydum ve bu beni endişelendirdi. Hiçbirimiz, bir başkasının yaralanmasını istemeyiz.

Asla böyle bir niyetim yoktu, bu yüzden onun iyi olmasını umuyorum. İyi olup olmadığını görmek için onunla iletişim kuracağım. Hakemlerle aynı fikirde değilim ancak bu cezayı kabullenip işimi yapacağım. Bu yüzden sızlanmayacağım. Herkesin farklı görüşü olacaktır ve insanların ne düşündüğünü pek umursamıyorum. Ben sadece işimi yapıyorum ve bugün için gerçekten minnettarım."

Olay sonrasında Verstappen'in sosyal medya platformu Instagram'da Hamilton'ı takip etmeyi bıraktığı, Hamilton'ın ise Verstappen'i takibe devam ettiği görüldü.

Sezonun 10. yarışı olan Birleşik Krallık Grand Prix'sinin ilk turunda Mercedes-AMG pilotu Lewis Hamilton ile çarpışan Verstappen, bariyerlere savrulmuştu. Verstappen'in hastaneye kaldırıldığı kaza sonrası yarışa ara verilirken, Hamilton'a 10 saniye zaman cezası verilmişti. Hamilton, cezaya rağmen yarışı ilk sırada tamamlamıştı.

Hamilton, kaza sonrasında "Ben düz gidiyordum, kendi yolumdaydım. Benim yolumdu." ifadelerini kullanırken, RedBull Takım Patronu Christian Horner ise "Suçlunun kim olduğu çok açık. Viraj tamamen Max'a aitti. Bu dev kazanın sorumlusu %100 Hamilton..." ifadeleriyle Hamilton'a tepki göstermişti.

Verstappen'in paylaşımı şu şekilde:

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm