Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin iptali gündemde

İngiltere'nin Türkiye'yi "kırmızı liste"ye eklemesi, Şampiyonlar Ligi finalinde olduğu gibi Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde de planları alt üst etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2021 Salı, 18:57
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin iptali gündemde
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11-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenmesi planlanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin iptal edildiği iddiaları, giderek güç kazanıyor. Organizasyonun geleceğine dair yetkililerden herhangi bir resmi açıklama gelmezken, Formula 1'in Türkiye'deki yayıncı kuruluşu S Sport'un haberine göre yarış iptal edildi. İspanyol TV yayıncısı Movistar'ın muhabiri Noemi de Miguel, Türkiye'nin takvimden çıkarıldığını ve Formula 1'in 22 yarışla devam edeceğini takipçileriyle paylaştı.

İngiltere'nin Türkiye'yi artan Covid-19 vakaları nedeniyle seyahat konusunda "kırmızı liste"ye eklemesi, 29 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde olduğu gibi sürecin tıkanmasına sebep oldu. İngiliz hükümetinin Türkiye'den ülkeye dönen tüm yolculara 10 günlük otel karantinası zorunluluğu getirmesi, takımları zora soktu. Formula 1'deki çoğu takımın fabrikasının İngiltere'de bulunması, organizasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini güçleştiren bir diğer sebep.

Noemi de Miguel'in paylaşımı:


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