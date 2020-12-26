Fotoğraflar ve haberleriyle İstanbul!
İBB Kültür Daire Başkanlığı Basın Yayın Müdürlüğünce şehrin sosyokültürel hayatına ve görsel hafızasına katkı sunan, Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası isimli kitap yayınlandı.
İBB Kültür Daire Başkanlığı Basın Yayın Müdürlüğünce yayımlanan ve iki ciltten oluşan Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası isimli kitap; Cumhuriyet’in ilk yıllarından İkinci Dünya Savaşı’nın bitimine kadar geçen yirmi yıllık süreçte, her bakımdan çehresi başkalaşan eski başkent İstanbul’un geçirdiği değişimlere tanıklık ediyor. Dönemin İstanbul’una ait toplumsal olaylar ve mekanlar fotoğraf ve haber metinleriyle anlatıyor.
Cumhuriyet’in ilânının ardından uygulanmaya başlanan değişimin vatandaş üzerinde bıraktığı etki ve izlere dair ilginç veriler sunan kitap, İstanbul’da yaşanan toplumsal olayları, şehrin önemli karakterleri, eğlence mekanlarını, bir bölümü kaybolan meslekleri ve mimari eserleri fotoğraf ve haber metinleriyle de anlatıyor.
O yıllarda yayımlanan gazete ve dergiler için fotoğraflar çeken usta foto muhabirleri Hilmi Şahenk, Namık Görgüç, Cemal Göral, Ali Ersan, Faik Şenol Selahattin Giz ve Jean Weinberg’in kitapta yer alan fotoğrafları, toplumsal değişimlere dair, yoruma ve analize açık önemli birer belge değeri taşıyor.
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