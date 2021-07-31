'FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal'ın yeni adresi belli oldu' iddiası
Üç sezondur FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal, kanalla yollarını ayırmıştı. Topal'ın ATV'de öğlen kuşağında program sunacağı iddia edildi.
Uzun yıllar evlilik programı sunan Zuhal Topal, birkaç sezondur FOX TV'de gündüz kuşağında Sofrada programının sunuculuğunu yapıyordu.
Ancak Topal, yeni sezon öncesi sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sonlandırdı.
Uzun zamandır programın sunuculuğunu üstlenen Topal'ın yeni sezon için zam talep ettiği ancak oran yüksek bulununca kanal yönetimi tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü. Talebi reddedilen sunucu ise kanalla yollarını ayırdı.
'ATV İLE ANLAŞTI' İDDİASI
Uçankuş'ta yer alan habere göre, Zuhal Topal yeni sezon için ATV ile anlaştı. Ünlü isim yeni kanalında öğlen kuşağında bir program sunacak.
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