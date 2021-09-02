FOX TV muhabiri, AKP Sözcüsü Çelik'in basın toplantısına alınmadı
FOX Haber muhabiri Barış Kaya, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile ilgili soru soracağı için AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısına alınmadı.
FOX Haber muhabiri Barış Kaya'nın bugünkü AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısına alınmadığı açıklandı. FOX TV duruma tepki gösterirken, "Basın Özgürlüğü İlkesi ihlal edildi! 'Ve bu tam olarak anayasanın 38’inci maddesine aykırı bir durum'" denildi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, FOX Haber muhabiri Barış Kaya'nın basın toplantısı için 'Ömer Çelik'in talimatıyla' AKP Genel Merkezi'ne alınmadığını duyurdu. Önderoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"ASIL SAYGISIZLIĞIN KAMUOYUNA YAPILDIĞINA İNANIYORUZ"
"FOX Haber muhabiri Barış Kaya'nın AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldiği ifade edilen talimatla Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya alınmadığını üzüntüyle öğrendik. Keyfiyeti kınıyor, sansürle asıl saygısızlığın kamuoyuna yapıldığına inanıyoruz."
Kaya'nın, açıklamaları sosyal medyada sıkça konuşulan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile ilgili soru nedeniyle salona alınmadığı belirtildi.
Ömer Çelik'in talimatı ile toplantıya alınmadığı belirtilen Kaya'nın Çelik'e sormak istediği soru ise FOX TV Ana Haber'de ekrana yansıtıldı.
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