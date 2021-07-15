France 24: "Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?"
France 24'te yer alan Afganistan analizinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD-Türkiye ilişkilerini iyileştirmek amacıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'nı güvence altına almayı teklif ettiği, ancak görevin pek çok askeri ve diplomatik zorluk içerdiği ifade edildi.
Taliban'ın Türkiye'ye karşı yayınladığı 8 maddelik bildiriye atıf yapılan analizde, Taliban tarafından Türkiye'ye "kararını yeniden gözden geçirme çağrısı" yapıldığı ve devam etmemesi halinde olumsuz sonuçlarla karşılaşabileceği hatırlatıldı.
Analize göre, "ABD'nin çekilmesiyle birlikte Afganistan'ın içinde ve kırsal alanlarda Taliban vahşeti giderek artıyor [...] Pek çok analist, Taliban 20 yıllık savaşından zaferle dönerken Erdoğan yönetiminin boyunu aşan bir işe kalkışıp kalkışmadığını merak ediyor."
"TALİBAN'IN TEPKİSİ DOĞAL"
France 24'e konuşan, Kabil merkezli Afganistan Analist Ağı'nın ülke direktörü, araştırmacı Ali Adili, Türkiye'nin teklifine ilişkin olarak, “Taliban'ın, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma haberine bu tarz bir tepki vermesi beklenmedik değil. Taliban için bu teklif, 2001 sonlarında başlayan uluslararası askeri operasyonun bir uzantısı olacağı anlamına geliyor” dedi.
Analize göre, Türk birliklerinin NATO komuta misyonu altında mı yoksa Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ da olduğu gibi bağımsız bir şekilde mi hareket edeceği konusunda çok az netlik var ve bu da Kabil misyonuna ilişkin riskler konusunda belirleyici olabilecek bir etken.
ANKARA PAKİSTAN'A GÜVENEBİLİR Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Pakistan'ı havalimanı güvenlik görevine dahil etmeyi umduğu" yönündeki açıklamasının hatırlatıldığı haberde, bunun sanıldığı kadar kolay olmayacağı savunuldu.
İsminin açıklanmaması kaydıyla Financial Times'a konuşan üst düzey bir Pakistanlı yetkili, İslamabad'ın Pakistan üzerinden "lojistik destek ve geçiş" karşılığında Türkiye'den "Afganistan konusunda istihbarat paylaşımı" bekleyeceğini söyledi. Pakistanlı yetkiliye göre, Pakistan'ın herhangi bir Türk misyonuna dahil olması ülkenin önüne yeni zorluklar çıkarabilir.
Pakistan'ın misyona katılım konusunda oldukça şüpheci olduğunu öne süren Adili, “Pakistan tarafından, Türkiye'nin güvenlik misyonuna yönelik herhangi bir destek görmüyorum. Bunun hayata geçmesi için Pakistan'ın önemli bir kazanımı olmalı" dedi.
AFGANİSTAN'DAKİ TÜRKLER
France 24'te yer alan analize göre, "Şayet askeri riskler yüksekse, Afganistan'la etnik ve kültürel bağları olan NATO'nun tek Müslüman üyesi Türkiye'nin kaybedecek çok şeyi var ve diplomatik yükümlülükler de oldukça yüksek."
"Afganistan, Peştun hakimiyetindeki Taliban'ın geleneksel düşmanları olan kuzeydeki güçlü Özbekler de dahil olmak üzere birçok Türk etnik gruba ev sahipliği yapıyor. Ankara'nın, eski bir savaş ağası ve Afgan başkan yardımcısı Abdul Rashid Dostum gibi Özbek toplum liderleriyle tarihsel olarak yakın bağları var [...] [Ancak] çoğunlukla etnik kökenler üzerinden yürütülen uzun iç savaşlar geçmişine sahip Afganistan, aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren yabancı güçleri yutabilecek mezhepsel bölünmelere de sahip."
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