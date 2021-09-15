Frankfurt oyuncusu Djibril Sow, maç öncesi açıklamalarda bulundu

15 Eylül 2021 Çarşamba, 09:18

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un orta saha oyuncusu Djibril Sow, Perşembe günkü karşılaşma öncesi açıklamada bulundu.

Sow Fenerbahçe karşısında özel bir akşam yaşayacaklarını belirterek, statta çok sayıda Türk taraftarın yer almasının tahmin edilmesinden çekinmediklerini söyledi. İsviçreli oyuncu yaptığı açıklamada, "Maçın nasıl geçeceği bizim performansımıza bağlı. Stadyumda kaç Fenerbahçe taraftarı olursa olsun maça hükmetmek ve kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Djibril Sow Fenerbahçe değerlendirmesinde ise, "En iyi liglerde oynayan bir çok oyuncuları olduğunu biliyoruz. Çok deneyimli isimler kadrolarında bulunuyor. Bundesliga'dan giden oyuncuları da var. Biz genç bir takımız. İşinde titiz ve tutkulu bir hocamız var. Bu da her gün başarıya olan açlığımıza ulaşmaya çalıştığımızı gösteriyor." sözlerini kullandı.