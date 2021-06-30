Fransa Bisiklet Turu’nda kazaya neden olan seyirci tutuklandı

30 Haziran 2021 Çarşamba, 19:52

RTL’de yer alan haberde, geçtiğimiz cumartesi günü Fransa Bisiklet Turu’nun ilk etabının son 50 kilometresinde yaşanan kazaya sebep olan seyircinin gözaltına alındığı ve sonrasında tutuklandığı ifade edildi.

İlk etabın son 50 kilometresinde yarışı takip eden bir seyircinin açtığı pankarta Tony Martin'in çarpması sonrasında pelotonun bir kısmı kazaya karışmıştı. Yaşanan kazanın ardından çok sayıda bisikletçi yaralanırken Jasha Sütterlin etabı tamamlayamamıştı.

5. ETABI POGACAR KAZANDI

Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) bugün koşulan 5. etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

Bu yıl 108'inci kez düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabı Change yerel idaresi ile Laval kenti arasında gerçekleşti.

27,2 kilometrelik 5. etapta Pogacar, 32 dakikalık derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Bireysel zamana karşı etabı Groupama-FDJ takımının İsviçreli bisikletçisi Stefan Küng ikinci, Jumbo-Visma ekibinden Danimarkalı Jonas Vingegaard ise üçüncü sırada bitirdi.

POEL SARI MAYOYU KORUDU

Genel klasmanda 16 saat 51 dakika 41 saniyelik süreye ulaşan Alpecin-Fenix'ten Hollandalı Mathieu van der Poel, ikinci etapta ele geçirdiği sarı mayoyu korudu. Geçen yılın şampiyonu Pogacar, genel klasmanda liderle arasındaki farkı 8 saniyeye indirmeyi başardı.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Tours şehriyle Chateauroux yerel idaresi arasındaki 160,2 kilometrelik 6. etapla devam edecek.