Fransa İçişleri Bakanı: 'Bozkurtlar'a karşı harekete geçeceğiz
Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki MHP bağlantılı 'Bozkurtlar' hareketini yasaklamak için harekete geçeceklerini duyurdu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'haftasonunda Lyon şehrindeki 'Ermeni Soykırımı' anıtının saldırıya uğramasının ardından hükümetim aşırı Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini yasaklayacağına' dair açıklama yaptı.
Parlamentonun hukuk komisyonunda konuşan İçişleri Bakanı Darmanin, 'Bozkurtlar' hareketinin yasaklanmasının çarşamba günü bakanlar kurulunda ele alınacağını belirtti.
Sputnik TR'de yer alan habere göre açıklama, Lyon merkezli Auvergne-Rhône-Alpes bölgesindeki bir Ermeni merkezine ve bölgede bulunan sözde soykırım anıtına 'Bozkurtlar' anlamına gelen Fransızca 'Loups gris' ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin başharflerine atıfla 'RTE' gibi sloganlar ve Ermenistan'a yönelik küfür yazılması üzerine geldi.
Bölge valisi Pascal Mailhos, Twitter'da "Yapılan tahribatları şiddetle kınıyor, Ermeni cemaatine tam destek veriyorum. Bu saygısızlıkların faillerini bulmak için her şey yapılacak" mesajını paylaştı.
Le préfet P.MAILHOS condamne fermement les dégradations commises cette nuit contre le CNMA et le Mémorial du génocide arménien de #Decines. Il apporte tout son soutien à la communauté arménienne.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 1, 2020
Tout sera fait pour retrouver les auteurs de ces profanations. pic.twitter.com/0xb3SAvLsd
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