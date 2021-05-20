Fransa Kupası'nın sahibi Paris Saint Germain
Paris Saint-Germain, Fransa Kupası finalinde Monaco’yu 2-0 mağlup etti.
Fransa Kupası finalinde Paris Saint-Germain ve Monaco, Stade de France'da karşılaştı.
Mauro Icardi’nin 19. dakikada attığı golle öne geçen Paris Saint Germain, 81.dakikada Kylian Mbappé'nin golüyle farkı ikiye çıkarttı.
Son 10 dakikada başka gol olmazken Paris Saint Germain, şampiyonluğa ulaştı.
Paris Saint-Germain, tarihinde 14. kez Fransa Kupası’nda zafere ulaşırken geçtiğimiz yıl da kupayı müzesine götürmüştü.
LIGUE 1'DE FİNAL HAFTASI
Fransa Ligue 1'de hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla sezon tamamlanacak.
Lider Lille, Angers deplasmanında şampiyonluk için sahaya çıkarken Paris Saint Germain Brest'e konuk olacak.
Lille, Angers maçından galibiyetle ayrılırsa 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak. İkinci sıradaki Paris Saint Germain ise Brest'i mağlup edip liderin puan kaybını bekleyecek.
Lille 80 puanla birinci, Paris Saint Germain 79 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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