Fransa Süper Kupası sahibini buluyor
Ligue 1’de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Lille ile Fransa Kupası’nı kazanan Paris Saint Germain, Fransa Süper Kupası’nda karşı karşıya geliyor.
Fransa’da gelecek hafta başlayacak yeni sezon öncesinde Fransa Süper Kupası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor.
10 yıl sonra ligde şampiyon olan Lille ve tarihinde 14. kez Fransa Kupası’nı müzesine götüren Paris Saint Germain, İsrail’deki Bloomfield Stadyumu’nda Fransa Süper Kupası’nı kazanmak için mücadele edecek.
LILLE YENİ HOCASIYLA
Önceki sezon Lille’i şampiyon yapan ve sonrasında takımdan ayrılan Christopher Galtier’in yerine geçen Jocelyn Gourvennec, yeni takımıyla ilk kez bir resmi maça çıkacak.
Paris Saint Germain ile ikinci sezonuna başlayacak Mauricio Pochettino ise kariyerindeki üçüncü kupayı kazanmaya çalışacak.
Muhtemel 11’ler
Lille: Leo Jardim, Fonte, Pied, Botman, Mandava, Yusuf Yazıcı, Andre, Bamba, Araujo, Burak Yılmaz, Jonathan David
PSG: Navas, Diallo, Kehrer, Hakimi, Kurzawa, Gueye, Herrera, Draxler, Dina Ebimbe, Icardi, Kalimuendo
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