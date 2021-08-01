Fransa Süper Kupası sahibini buluyor

01 Ağustos 2021 Pazar, 19:34

Fransa’da gelecek hafta başlayacak yeni sezon öncesinde Fransa Süper Kupası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor.

10 yıl sonra ligde şampiyon olan Lille ve tarihinde 14. kez Fransa Kupası’nı müzesine götüren Paris Saint Germain, İsrail’deki Bloomfield Stadyumu’nda Fransa Süper Kupası’nı kazanmak için mücadele edecek.

LILLE YENİ HOCASIYLA

Önceki sezon Lille’i şampiyon yapan ve sonrasında takımdan ayrılan Christopher Galtier’in yerine geçen Jocelyn Gourvennec, yeni takımıyla ilk kez bir resmi maça çıkacak.

Paris Saint Germain ile ikinci sezonuna başlayacak Mauricio Pochettino ise kariyerindeki üçüncü kupayı kazanmaya çalışacak.

Muhtemel 11’ler

Lille: Leo Jardim, Fonte, Pied, Botman, Mandava, Yusuf Yazıcı, Andre, Bamba, Araujo, Burak Yılmaz, Jonathan David

PSG: Navas, Diallo, Kehrer, Hakimi, Kurzawa, Gueye, Herrera, Draxler, Dina Ebimbe, Icardi, Kalimuendo