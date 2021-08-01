Galatasaray - St. Johnstone maçını Sandro Scharer yönetecek

Son dakika... Galatasaray'ın İskoç ekibi St, Johnstone ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu maçını İsviçreli Sandro Scharer yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 13:28
Galatasaray - St. Johnstone maçını Sandro Scharer yönetecek
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İskoç temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı üçüncü ön eleme turu ilk maçını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer'in yöneteceği açıklandı.

5 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan maç, saat 21.00'de başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos Perşembe günü Türkiye saati ile 21.00'de İskoçya'da oynanacak. 


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