Galatasaray - St. Johnstone maçını Sandro Scharer yönetecek

01 Ağustos 2021 Pazar, 13:28

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İskoç temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı üçüncü ön eleme turu ilk maçını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer'in yöneteceği açıklandı.

5 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan maç, saat 21.00'de başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos Perşembe günü Türkiye saati ile 21.00'de İskoçya'da oynanacak.