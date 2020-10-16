Fransa'da ağır vasıta ve spor arazi araçlarına vergi zammı: 'Araçlar ağırlaştıkça, kirlilik de artıyor'
Fransa Çevre Bakanı Barbara Pompili, karbon salınımını azaltmak için ülkede hayata geçirilen ekonomik politikalar kapsamında, ağır vasıta ve spor arazi araçlarına ağır vergi uygulaması getireceklerini duyurdu.
Fransız Çevre Bakanı Pompili’nin açıklamasına göre Paris hükümeti, ozon tabakasına verdiği zarar nedeniyle küresel ısınmanın artışında etkisi olduğu belirtilen karbon salınımını azaltmak için vergi arttırma politikasına yöneliyor.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ağır vasıta ve spor özellikli araçlara ağır vergi uygulaması getireceklerini belirten Pompili, “Yarattığımız ağır vergi uygulaması, ağır araçların çevreye etkisinin ciddiye alınması için güçlü ve gerekli bir mesaj gönderiyor” ifadesini kullandı.
“Araçlar ağırlaştıkça, tükettikleri materyal ve enerji de artıyor, bu da daha fazla kirliliğe sebep oluyor” diyen Fransız Çevre Bakanı, büyük araçların aynı zamanda kamuya açık alanların kullanımında eşitsizliğe de sebep olduğunu vurguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise söz konusu ağırlaştırılmış verginin, ülkedeki 2021 bütçesi kapsamında, 1 ton 800 kilogramdan daha ağır olan araçlara uygulanacağı, bu limitin üzerindeki fazladan her bir kilogram için 10 euro alınacağı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu vergilerin elektrikli araçlar için geçerli olmayacağı kaydedildi.
Spor arazi araçlarının çoğu, 'hafif' oldukları için vergi ağırlaştırmasından muaf kalacak
Öte yandan, Fransa hükümetinin açıkladığı ağırlaştırılmış vergi uygulamasının çevrecileri tatmin etmesi beklenmiyor. Çünkü piyasadaki spor arazi araçlarının yalnızca küçük bir kısmı bahsedilen ağırlık limitinin altında yer alıyor. Örneğin, Peugeot ya da Renault gibi firmaların ürettiği ve bu tür içerisinde en çok satılanlar arasında yer alan spor arazi araçları ortalama 1 ton 200 kilogram ağırlığında.
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